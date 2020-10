De eigenaar van een avondwinkel aan de Niasstraat in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een overval. De man werd met een mes in zijn hand geraakt.

De overvaller kwam rond 0.30 uur binnen en bedreigde de eigenaar met een mes. Toen het slachtoffer naar het wapen sloeg, raakte hij gewond aan zijn hand.

De verdachte ging er vervolgens zonder buit vandoor. De eigenaar is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

De politie heeft nog niemand aangehouden. Getuigen of mensen met camerabeelden worden opgeroepen contact op te nemen.