Twee winkelpanden aan de Osdorper Ban zijn op last van burgemeester Halsema gesloten. Het gaat om een slijterij en een avondwinkel die dezelfde naam dragen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er een explosief voor de deur van de avondwinkel gevonden, ook werd er iemand neergeschoten.

Volgens de burgemeester hebben beide incidenten "de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de beide panden ernstig aangetast".

Buurtbewoners en winkeliers zeiden gisteren tegen AT5 een volgende schietpartij te vrezen. De sluiting van de avondwinkel en slijterij is per direct en voor onbepaalde tijd.

Begin deze week werd er ook al geschoten in de straat. De eigenaar van een belwinkel, een paar deuren verderop, zag op maandagochtend dat er kogelgaten in de ruit van zijn zaak zaten.

Meer incidenten in Amsterdamse wijk Nieuw-West

Het is erg onrustig in Nieuw-West. Naast de bovengenoemde incidenten werd in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten op een geparkeerde auto in de Lodewijk van Deysselstraat, dezelfde nacht vond er een ontploffing plaats bij een appartementencomplex aan de Pieter Calandlaan.

Afgelopen nacht werd de Bart Poesiatstraat in Osdorp afgezet, nadat er een verdacht voorwerp in de straat werd gevonden.