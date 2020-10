De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een verdacht voorwerp aangetroffen in de Bart Poesiatstraat in Osdorp (Amsterdam Nieuw-West). De straat is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) voert een onderzoek uit.

Het is onduidelijk of het gaat om een echt explosief. Ook is niet bekend hoelang het onderzoek van de politie gaat duren.

Het is deze week erg onrustig in Nieuw-West. Zaterdag werd een explosief op de stoep van de Osdorper Ban aangetroffen. Die vondst werd gedaan nadat er iemand was neergeschoten op dezelfde plek.

Maandagochtend zag de eigenaar van een belwinkel, ook gelegen aan de Osdorper Ban, dat er geschoten was op zijn winkel.

Bovendien werd er in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten op een geparkeerde auto in de Lodewijk van Deysselstraat. In dezelfde nacht vond een ontploffing plaats bij een appartementencomplex aan de Pieter Calandlaan.