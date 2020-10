Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 33-jarige automobilist opgepakt, nadat de man door rood was gereden op de Europaboulevard in Amsterdam. De bestuurder ging er op hoge snelheid vandoor, maar op een afrit van de A10 bij Zuid verloor hij de macht over het stuur.

Agenten waren aan het surveilleren in Buitenveldert toen zij stopten bij een verkeerslicht op de Europaboulevard. Toen zij op wilden trekken bij groen licht kwam er van een andere kant een auto die door rood reed. De twee voertuigen kwamen bijna met elkaar in botsing.

De betreffende automobilist vertoonde volgens een woordvoerder meer "opvallend weggedrag". Toen de agenten de man aan de kant wilden zetten, ging hij ervandoor.

Hij reed de A10 bij Zuid op, maar volgens een getuige stond de Schinkelbrug daar open en dreigde de bestuurder in een file terecht te komen. De vluchtende automobilist besloot de afrit naar de Amstelveenseweg te nemen, maar daar knalde hij in een S-bocht tegen de vangrails.

De bestuurder probeerde te voet verder te vluchten, maar hij werd staande gehouden. Het rijbewijs van de Amsterdammer is direct ingenomen. Ook heeft hij meerdere bekeuringen gekregen voor zijn rijgedrag en is hij getest op het gebruik van drugs en alcohol.