Bij een bedrijf aan de Kwadrantweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is donderdagmorgen vroeg een grote brand uitgebroken. De brandweer is begonnen met blussen, maar denkt dat het lang kan duren voordat het vuur echt uit is.

Volgens de brandweer gaat het om een schrootbrand en komt er bij het blussen daarvan veel rook vrij. Er zijn geen concentraties gemeten van eventueel gevaarlijke stoffen.

Wel kunnen mensen last hebben van stank of de rook. In dat geval wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.

Ook het Havenbedrijf waarschuwt omliggende bedrijven om de ventilatie in het gebouw uit te schakelen vanwege de rookontwikkeling.

Een werknemer van een bedrijf in de buurt zegt dat de brand waarschijnlijk woedt bij een autosloperij. "Ons pand staat door de wind blauw van de rook en het ruikt naar verbrande autobanden."