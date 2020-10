Amsterdam gaat het aantal verkeerscamera's in de stad fors uitbreiden om onder meer zwaar verkeer te weren. Ook worden tien mobiele kentekencamera's ingezet om te controleren of snorfietsers niet op het fietspad rijden. Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) in een brief aan de gemeenteraad.

In totaal wil het college 68 extra kentekencamera's in de stad plaatsen; 60 langs de binnenring en 8 rond het stadshart.

De uitbreiding is volgens de wethouder nodig om zwaar verkeer te kunnen weren, zodat kwetsbare kades en bruggen beschermd kunnen worden. Ook worden ze ingezet om taxi's in de toekomst selectief toegang te geven tot drukke gebieden in het centrum.

Dijksma benadrukt dat de plaatsing van de camera's voldoet aan de privacywet: ze registreren alleen kentekens en geen gezichten. De bedoeling is dat de camera's al vanaf begin volgend jaar in gebruik genomen kunnen worden.

Om de bruggen en kades te beschermen werkt de wethouder achter de schermen aan een plan waarbij er onder meer mogelijk geen vrij toegankelijke vrachtroutes meer zijn. De camera's die langs de binnenring staan, moeten helpen bij het handhaven van de nieuwe regels. "Camera's mochten in het verleden niet worden ingezet voor het handhaven op gewicht, maar het Openbaar Ministerie geeft nu vanwege de grote urgentie toch toestemming voor een pilot."

Verkeersdrukte en luchtverontreiniging terugdringen

De acht kentekencamera's rond het stadshart worden vooral ingezet om verkeersonderzoek te doen naar taxi's in de stad. De gemeente is op zoek naar een slimme manier om taxi's onder bepaalde voorwaarden toegang te verlenen tot de stad. Zo wil de gemeente de verkeersdrukte en luchtverontreiniging verder terugdringen.

De stad telt al enkele tientallen kentekencamera's, zoals bij het betreden van de milieuzone langs de A10, de fietspassages, de Munt en als proef bij het Oudezijdegebied.