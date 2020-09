Een geparkeerde auto is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten in de Lodewijk van Deysselstraat in Amsterdam Nieuw-West. Meerdere ruiten van de auto zijn daarbij gesneuveld.

De politie kreeg rond 4.10 uur een melding binnen van de beschieting. De Forensische Opsporing heeft ter plaatse meerdere hulzen op straat aangetroffen.

De beschoten auto is in beslag genomen voor onderzoek. De recherche vraagt getuigen zich te melden.