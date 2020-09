Een winkel aan de Osdorper Ban in Amsterdam is meerdere malen beschoten. Naast de gaten in het raam lagen er ook kogelhulzen rondom het pand. De politie kreeg hier maandagochtend een melding van.

Volgens de politie kwam de eigenaar van het pand op maandagochtend rond 9.45 uur binnen en zag daar dat de winkel was beschoten.

Om welk winkelpand het gaat is niet bekend. De politie roept getuigen of betrokkenen op om contact op te nemen met de politie.