Steeds meer winkelpanden in de Utrechtsestraat in Amsterdam komen leeg te staan. Winkeliers komen in geldproblemen en doen daarom een oproep aan de politiek.

"Maar liefst 10 procent van de winkelpanden in de Utrechtsestraat staat al leeg", zegt Robbert Overmeer, voorzitter van de ondernemingsvereniging in de Utrechtsestraat. Dat heeft volgens hem twee grote oorzaken. "Bij een aantal panden wordt gefundeerd. Maar ook de coronacrisis heeft duidelijk zijn weerslag op ons. Er zijn te weinig bezoekers."

Om nog meer leegstand te voorkomen pleit de ondernemingsvereniging voor drastische maatregelen: huurverlaging en invoering van de leegstandswet die nu nog alleen voor woningen geldt.

"Door de leegstandswet in te voeren móét je als verhuurder binnen afzienbare tijd een nieuwe huurder in een leeg pand zetten, anders volgen boetes", aldus Overmeer. "We doen daarom een oproep aan de politiek om dit voor elkaar te krijgen."