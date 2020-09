Een man is maandag gewond geraakt bij een steekincident op de Heimansweg in Amsterdam-Noord. Oorzaak van het incident was een verkeersruzie, zo meldt de politie. Een verdachte is aangehouden.

Hoe de verkeersruzie is ontstaan, kon de politie niet zeggen. Wel is een verdachte aangehouden. Daarbij is hij onder schot gehouden door agenten.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.