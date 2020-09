Een brand op de zolder van een woning aan de Ranonkelkade in Amsterdam-Noord heeft grote schade aangericht. De woning is hierdoor vermoedelijk voorlopig onbewoonbaar. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de cv-ketel.

De brand ontstond aan het begin van de avond. De bewoners konden op tijd wegkomen. "Het was eventjes een heftige brand", zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brand heeft wel veel schade aangericht, waardoor de woning vermoedelijk voorlopig onbewoonbaar is. "De brand heeft aardig gewoed".

Voor de bewoners zal een vervangende woning worden gezocht.