De Amsterdamse GGD wil nog deze week een nieuwe coronateststraat in het stadsdeel Nieuw-West openen. Kort daarna moet een testlocatie in stadsdeel Zuidoost volgen. Daarmee zal het aantal testlocaties in Amsterdam op zes komen.

Op dit moment zijn coronatests mogelijk in de RAI in stadsdeel Zuid, het voormalig ziekenhuis MC Slotervaart in Nieuw-West, het Atalmedial in Noord en het Atalmedial in Zuidoost. Nieuw-West en Zuidoost krijgen dus elk een tweede testlocatie.

De nieuwe locatie in Nieuw-West komt op Plein '40-'45. Daarvoor zal een deel van het stadsdeelkantoor worden gebruikt. Een woordvoerder benadrukt dat het gebouw toegankelijk blijft voor medewerkers en de stadsdeelcommissie. Naar verwachting zal deze locatie donderdag openen.

Het is nog niet bekend waar de tweede locatie in Zuidoost komt. De gemeente hoopt daar op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven.

De uitbreiding van het aantal teststraten is nodig om de overbelasting op te lossen. Zo zijn de huidige vier Amsterdamse coronatestlocaties zo goed als volgeboekt, meldde de landelijke GGD begin deze maand al.