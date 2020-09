Bijna alle bewoners van een flat in het Amsterdamse stadsdeel West waarnaast in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand woedde, mogen weer terug naar huis. Dat heeft de brandweer zondagochtend laten weten.

In een kringloopwinkel aan de Postjesweg ontstond in de nacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand. Vanwege de rook en grote vlammen werden 49 flatwoningen naast de kringloopwinkel ontruimd. De honderd bewoners werden opgevangen in een hotel in de buurt.

Rond 6.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Het nablussen van de kringloopwinkel duurde nog de rest van de zondagochtend.

Het merendeel van de woningen is zondagochtend weer vrijgegeven. De bewoners van twee woningen kunnen vanwege water- en roetschade nog niet naar huis. Drie andere woningen zijn nog niet vrijgegeven, omdat de schade aan de buitenkant nog onderzocht moet worden.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer beschouwt het pand van de kringloopwinkel als verloren. De politie en brandweer onderzoeken hoe de brand is ontstaan.