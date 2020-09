Op een belwinkel in winkelcentrum Ganzenhoef in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is zondagochtend een gewapende overval gepleegd. Niemand raakte hierbij gewond. De politie is nog op zoek naar de dader.

De overval gebeurde rond 9.30 uur. De overvaller is er met een nog onbekende buit vandoor gegaan in de richting van Geldershoofd.

De politie heeft een signalement verspreid op Twitter. De verdachte droeg donkere kleding en een blauw mondkapje. Hij is ongeveer 1,85 meter lang en heeft volgens de politie "een donkergetinte huidskleur".

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.