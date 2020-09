In tegenstelling tot wat de gemeente Amsterdam vrijdag meldde, worden parken in Amsterdam niet in de nacht gesloten om illegale feesten tegen te gaan. Waar in de communicatie over parken werd gesproken, worden eigenlijk de buitengebieden van de stad bedoeld.

Het gaat dan slechts om de Ouderkerkerplas en delen van het Amsterdamse Bos. Hoe de gemeente er precies voor wil zorgen dat deze plekken worden afgesloten, kon een gemeentewoordvoerder niet zeggen. "We weten waar de feesten gehouden worden, dus kunnen we daar maatregelen nemen."

In het persbericht van vrijdag over de strengere maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan schreef de gemeente: "Om illegale feesten tegen te gaan, sluiten we plekken, zoals parken, 's nachts preventief af." Het bericht riep veel reacties op onder Amsterdammers: want veel parken in de stad hebben helemaal geen hek. Hoe kun je die dan afsluiten?

"Dit kun je niet met het Beatrixpark doen, er zijn geen hekken", vertelde Anne-Mariken Raukema van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark vrijdagavond al.

Ook het Rembrandtpark in het Amsterdamse stadsdeel West heeft geen hek. Nu blijkt dus dat er helemaal geen parken worden afgesloten. Wel zullen deze, zoals de afgelopen tijd al gebeurde, goed in de gaten worden gehouden, zo zegt de woordvoerder.