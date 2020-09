Op het Spinoza Lyceum in het Amsterdamse stadsdeel Zuid zijn dertig leerlingen en vijf personeelsleden positief getest op het coronavirus. De meesten van hen kampen met lichte klachten en zitten in thuisquarantaine. Dat staat in een brief van het schoolbestuur aan ouders en leerlingen.

"De GGD is het met ons eens dat de meeste besmettingen buiten school hebben plaatsgevonden", vertelt rector-bestuurder Jan Paul Beekman aan nieuwspartner AT5. "Amsterdam is een coronabrandhaard, dus is het niet heel gek dat wij hier ook mee te maken krijgen."

Ook hebben meerdere ouders toegegeven dat ze hun kinderen met lichte klachten toch naar school hebben gestuurd. Beekman hoopt dat de ouders oplettender zijn na het versturen van de brief. "Hoewel ik heel goed begrijp dat het niet altijd even goed uitkomt het kind thuis te houden, wil ik met klem nogmaals benadrukken dat u dit echt niet moet doen. Ook wanneer uw kind gevraagd wordt om in thuisquarantaine te gaan, vragen we om uw kind gedurende deze periode thuis te houden", staat in de brief van de school.

Omdat de GGD heeft gezegd dat de school zich goed aan het voorgeschreven protocol heeft gehouden, hoeft de school niet dicht. Als er meer besmettingen zijn, kan daar wel verandering in komen. "Dan gaan we afschalen. De onderbouw kan dan 's ochtends naar school en de bovenbouw in de middag."

De besmettingen in Amsterdam zijn aan het stijgen. Vrijdagavond maakt het kabinet de nieuwe lokale maatregelen bekend. Beekman verwacht niet dat er veranderingen komen voor de scholen: "Ze kunnen prima openblijven, er is geen paniek."