Actiegroep Extinction Rebellion is vrijdag begonnen met een demonstratie op de Zuidas. Volgens de politie zijn er hierbij driehonderd activisten aanwezig. Het protest is een onderdeel van een meerdaagse manifestatie op verschillende plekken.

De activisten willen een zogeheten burgerberaad, waarbij een groep burgers met experts gaat praten om haalbare voorstellen te doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Een blokkade op de Zuidas staat later op de planning. "De bedrijven op de Zuidas blokkeren klimaatbeleid, dan blokkeren wij de Zuidas", schrijft de organisatie op Facebook.

De gemeente heeft aangegeven dat er beperkingen worden opgelegd op de demonstraties van Extinction Rebellion. Zo mogen de activisten geen wegen of gebouwen blokkeren. Zodra dat wel gebeurt, grijpt de politie in.

Verder mag Extinction Rebellion van vrijdag tot en met zondag niet langer dan vier uur per dag demonstreren. Op vrijdag en zondag is de demonstratie toegestaan tot maximaal 19.30 uur. Op zaterdag is dat tot 14.00 uur, vanwege een andere demonstratie.

De organisatie is er verantwoordelijk voor dat het niet te druk wordt en dat er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden. Aan het eind van de dag zal de politie beoordelen of de richtlijnen van het RIVM goed zijn nageleefd.