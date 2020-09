PvdA-raadslid Carolien de Heer wordt de nieuwe bestuurder van het Amsterdamse stadsdeel West. De 44-jarige politicus volgt de in augustus overleden Jeroen van Berkel op.

"Ik ben heel blij en vereerd dat ik voor deze functie in dit prachtige stadsdeel word voorgedragen", reageert De Heer.

Toch krijgt de politica een dubbel gevoel bij haar nieuwe functie. Volgens haar had Van Berkel nog veel plannen die hij uit wilde voeren. "Het feit dat ik op zijn stoel kom te zitten stemt mij verdrietig en trots tegelijk, maar bovenal zie ik het als een heel grote verantwoordelijkheid."

Zodra De Heer aan de slag gaat als bestuurder in West, zal ze de gemeenteraad verlaten. De politica was sinds 2014 actief in de raad. De Heer wordt vervangen door de 33-jarige duoraadslid Lian Heinhuis.

De afgelopen weken is de functie van stadsdeelbestuurder in West overgenomen door Maarten Poorter, die stadsdeelbestuurder is in Oost. Poorter heeft de dubbele functie tot De Heer als nieuwe stadsdeelbestuurder benoemd wordt.