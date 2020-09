Filmmuseum Eye aan de IJpromenade in Amsterdam is donderdagmiddag korte tijd ontruimd geweest wegens een melding over een mogelijke brand. Uiteindelijk bleek het te gaan om een elektrisch probleem.

De brandweer werd rond 13.00 uur gealarmeerd. Enkele tientallen aanwezigen werden verzocht het pand te verlaten.

Onderzoek wees uit dat er een probleem was met een elektrische installatie. "Het zou eventueel kunnen dat daar wat rook bij ontstond, maar er was geen sprake van brand", aldus een brandweerwoordvoerder.

Het pand is inmiddels vrijgegeven.