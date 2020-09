Fietsers kunnen vanaf maandag weer gebruikmaken van het fietspad in de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam. Het fietspad was nu in gebruik door voetgangers, zodat er onderling voldoende afstand gehouden kon worden. De fietsers gingen naar de rijbaan.

Het gebruik van het fietspad door voetgangers weegt volgens de gemeente niet op tegen de maatregelen die nodig zijn om fietsers en autoverkeer genoeg ruimte te geven. Uit gedragsonderzoek blijkt ook dat voetgangers de extra ruimte amper gebruiken.

De nieuwe indeling van de straat kon sinds de invoering in juli op veel kritiek rekenen. Omwonenden spraken van "levensgevaarlijke situaties".

Er bleek bijvoorbeeld veel vrachtverkeer door de straat te rijden. De aanleg van extra laad- en losplekken voor het vrachtverkeer was niet genoeg voor een veilige doorstroming van het fiets- en autoverkeer.

Verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma overwoog begin deze maand al om de coronamaatregel terug te draaien of aan te passen, nadat de verkeerspolitie, de stadsdeelregisseur en verkeersdeskundigen naar de straat hadden gekeken.

De hekken en plantenbakken worden maandag van het fietspad gehaald, net als de borden en gele markering.