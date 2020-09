Voor het eerst sinds de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam gedaald. De daling is volgens verstrekker UWV in vrijwel alle sectoren te zien. De sectoren onderwijs, overheid en groothandel laten nog wel een lichte stijging zien.

Eind augustus verstrekte het UWV in totaal 28.229 WW-uitkeringen in Groot Amsterdam. Dat zijn er 819 minder dan in juli (-2,8 procent). In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam met 8.848: 45,7 procent.

In augustus laten de uitzendbureaus voor het eerst een daling zien (8,4 procent). Dat geldt ook voor de horeca (-5,0 procent), catering (-5,0 procent) en detailhandel (-2,3 procent).

In een aantal sectoren steeg het aantal WW-uitkeringen, waaronder het onderwijs (4,3 procent) en overheid (1,5 procent).

De laatste vier jaar waren er in de regio relatief weinig werkzoekenden in verhouding tot het aantal openstaande vacatures. Als gevolg van de coronacrisis steeg het aantal WW-uitkeringen en daalde het aantal vacatures fors.