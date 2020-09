De GGD Amsterdam en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) openen binnenkort een proefteststraat bij de RAI waarbij mensen die de coronatest ondergaan, ook op een nieuwe en snellere manier getest worden. De nieuwe test zou binnen een uur al de uitslag kunnen geven.

Op dit moment worden bezoekers in de teststraat gecheckt volgens de zogeheten PCR-test. Bij de RAI worden binnenkort monsters van de GGD-teststraat zowel door de PCR-test als de nieuwe test beoordeeld. De uitslagen hiervan worden later met elkaar vergeleken.

Bij de nieuwe testmethode, die onder andere door TNO is ontwikkeld, zal het aantal tussenstappen worden vereenvoudigd en verminderd. Ook zou de nieuwe methode naar verwachting ruim de helft goedkoper worden dan de PCR-test die nu gebruikt wordt. Bovendien zou de test uitgevoerd kunnen worden met uitsluitend in Nederland geproduceerde materialen.

Op dit moment moeten mensen die zich laten testen 24 tot 48 uur wachten op de uitslag. Bij de nieuwe test zou binnen een uur al kunnen worden vastgesteld of iemand besmet is of niet.

De nieuwe methode is eerder technisch en klinisch getest in een laboratorium. In de proefteststaat bij de RAI zal deze methode in de praktijk worden getoetst. Zodra de test succesvol blijkt, kan het de huidige manier van testen vervangen.