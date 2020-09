De politie heeft dinsdagavond het Park Schinkeleilanden in het Amsterdamse stadsdeel Zuid ontruimd. Dat gebeurde omdat het te druk was en de coronaregels niet nageleefd konden worden.

Rond 19.00 uur greep de politie in. Volgens een omstander was er een "kleine georganiseerde rave aan het ontstaan". Hij spreekt van een enorme menigte die zich verzamelde op een plek waar bij eerdere illegale feesten ook verzameld werd.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het "dermate druk was dat het onmogelijk was om 1,5 meter afstand te houden". Volgens haar ging het om enkele honderden mensen. "Op grond van de noodverordening en in afstemming met de veiligheidsregio is er ingegrepen."

Tijdens de ontruiming vloog er ook een politiehelikopter boven de eilanden. Op beelden van de omstander is te horen dat er via de luidspreker van een politieauto wordt opgeroepen om naar huis te gaan. "Daar heeft iedereen gehoor aan gegeven. Er zijn geen aanhoudingen verricht", zegt de politiewoordvoerder.

Politie ontving signalen dat het in de avond druk zou worden

Of het inderdaad om een illegaal feest ging, kan de woordvoerder niet met zekerheid zeggen. Wel werd er op verschillende plekken muziek gedraaid en hadden aanwezigen alcohol bij zich. De politie had vooraf wel signalen gekregen dat het die avond druk zou worden op de Schinkeleilanden.

Een buurtbewoner die in het online platform Groene Schinkeloevers zit, zegt dat er een oproep op sociale media was gedaan. "Grote groepen waren onderweg of al aanwezig, maar de politie greep in en ontruimde het eiland."

Omwonenden meldden al eerder aan nieuwspartner AT5 dat jongeren voor veel overlast zorgen. Met mooi weer zou er harde muziek klinken, lachgas gebruikt worden en veel afval achtergelaten worden. Stadsdeel Zuid zette daarom al drie beveiligers en een verkeersregelaar in. Zij houden tussen 12.00 en 20.00 uur toezicht.