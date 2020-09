Een 47-jarige man is op 7 september tijdens een straatroof op de Zeeburgerdijk in het Amsterdamse stadsdeel Oost zwaar mishandeld, meldt de politie dinsdag. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

De man liep op die maandag rond 22.30 uur over de Zeeburgerdijk in de richting van de Roomtuintjes. Daar is hij door een onbekende van achteren aangevallen.

Het slachtoffer probeerde te vluchten, maar werd tegengehouden door een tweede persoon. Hij werd vervolgens beroofd van meerdere waardevolle spullen. Het slachtoffer werd tijdens de roof zwaar mishandeld. Hierbij raakte hij ernstig gewond.

Getuigen van de straatroof in Oost worden verzocht contact op te nemen met de politie.