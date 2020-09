Het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam ziet geen reden om de politiepost op station Amsterdam Centraal open te houden. Dat schrijft het college maandag in antwoord op vragen van de VVD, PvdA, D66 en SP.

Eerder maakte de politie bekend te reorganiseren. Sluiting van de post op het station zou daar onderdeel van uitmaken. Het gemeentebestuur zegt nu ook geen directe noodzaak te zien voor het openhouden van de post.

Eerder uitte Roger van Boxtel, vertrekkend president-directeur van de NS, zijn zorgen over het sluiten van het politiebureau op het centraal station. Hij kreeg onder meer bijval van John Riepen, de manager van het centraal station.

Maar het gemeentebestuur ziet het toch anders in. De andere drie grote steden beschikken niet over een politiepost op het station. Terwijl onderzoek aantoont dat de gevoelens van veiligheid hetzelfde wordt ervaren als in Amsterdam, schrijft het college.

Het college stelt dat de inzet op het centraal station blijft bestaan en zal worden verzorgd vanuit basisteam Burgwallen. Daar zullen ook arrestanten naartoe worden gebracht.

De gemeente onderzoekt nog wel of de locatie behouden kan blijven als uitvalsbasis voor boa's.