Het tramverkeer rond de Leidsebrug in Amsterdam is maandagmiddag ruim een uur ontregeld geweest door twee trams die op elkaar zijn gebotst. Niemand raakte gewond. Het tramverkeer is inmiddels weer hervat.

De vermoedelijke oorzaak is dat een van de trams, lijn 1, uit de rails is gelopen. Tram 12 reed er vervolgens tegenaan. De precieze oorzaak wordt onderzocht.

De hulpdiensten van het GVB waren snel ter plaatse om de beschadigde trams uit de route te halen.

Even na 13.00 uur kon de route weer worden vrijgegeven.