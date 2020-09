Op de Minervalaan in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is in de nacht van zondag op maandag een overleden man op straat aangetroffen. Naast hem lag een fiets.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Om dat te achterhalen hoopt de politie dat getuigen zich melden. De omgeving is afgezet voor onderzoek.

De politie komt later met meer informatie.