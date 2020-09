Bij een steekpartij aan de Elpermeer in het Amsterdamse stadsdeel Noord is zondagmiddag een man gewond geraakt. Aan de steekpartij ging een vechtpartij vooraf. Twee verdachten zijn aangehouden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat een mannelijk slachtoffer rond 14.00 uur in zijn hand is gestoken en is overgebracht naar het ziekenhuis. Met wat voor voorwerp hij is gestoken, is nog onbekend.

Een man en een vrouw zijn aangehouden. Op foto's is te zien hoe de politie in groten getale aanwezig was en met speciale bescherming en honden over straat liep.

Wat de aanleiding van de vecht- en steekpartij was, wordt nog onderzocht.