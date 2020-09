Een fietser is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Haarlemmerweg in het Amsterdamse stadsdeel West. De 29-jarige automobilist is nadien aangehouden vanwege het rijden onder invloed van verdovende middelen.

Het ongeval gebeurde rond 22.15 uur ter hoogte van de Kimpoweg. De fietser stak de weg over en kwam in botsing met de zijkant van de auto.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist bleef ongedeerd. Hij is aangehouden nadat hij positief testte bij een THC-speekseltest.

De politie sloot een deel van de weg af voor sporenonderzoek. De auto is weggesleept door een berger. De fiets is door de politie meegenomen voor onderzoek.