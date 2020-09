Zo'n vijftien demonstranten van Actiegroep Containment Nu demonstreerden zaterdagmiddag voor de Stopera in Amsterdam tegen het Nederlandse coronabeleid. Ze eisen dat de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland onmiddellijk actie onderneemt om een verdere uitbraak van het virus in te perken.

"We willen heel graag dat er op bepaalde plekken mondmaskers komen en dat het testen en traceren van contacten snel wordt opgepakt", zegt Michael Blok, van Actiegroep Containment Nu. De groep wil bijvoorbeeld dat er een mondkapjesplicht komt in openbare binnenruimtes, zoals winkels en kapperszaken.

Een van de demonstranten vindt dat de Nederlandse overheid beter naar het buitenland moet kijken. "Overal in de wereld dragen ze mondkapjes, behalve in Nederland". Een andere demonstrant vult hem aan. "Ik vind dat Nederland twijfelt. Als we mensen kunnen redden door mondkapjes te dragen, moeten we dat doen."

Naast de mondkapjesplicht wil de actiegroep dat de veiligheidsregio's meer gaan doen om de viruscirculatie omlaag te krijgen. Daarnaast willen ze dat er een intensivering van de handhaving komt van de anderhalvemeterregelgeving.

Ook willen ze dat leerplicht wordt opgeschort en dat er een beperking komt van evenementen tot maximaal twintig bezoekers.