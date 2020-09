De gemeente Amsterdam mag Café Do Not Disturb bij het W Hotel aan de Spuistraat voor onbepaalde tijd dichthouden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bepaald.

Het café werd donderdag 30 juli op last van de burgemeester Femke Halsema gesloten nadat vorig jaar een handgranaat op de plek was ontploft en het gebouw in juli werd beschoten.

In april vorig jaar ontplofte een handgranaat op de locatie. Destijds werd de club die erin was gevestigd, Mad Fox, al voor drie maanden gesloten.

In de nacht van 28 op 29 juli dit jaar was het weer raak op dezelfde plek. Toen werd er meerdere keren met een volautomatisch vuurwapen op het gebouw geschoten. Daarbij werden de voordeur van het hotel en de nooduitgang van de Albert Heijn geraakt. In de deur van het hotel zaten ongeveer vijftien kogelgaten.

Volgens de uitbater van het café was het niet duidelijk of het schietincident tegen het café was bedoeld. De uitbater heeft geen idee wie heeft geschoten en waarom. Ze vindt ook dat het incident met de handgranaat niets te maken heeft met het schietincident in juli.

De uitbater stelde bovendien dat het café in de tussenliggende periode grote veranderingen heeft ondergaan: de ingang is verplaatst en de plek heeft een compleet andere uitstraling gekregen. De club heeft plaatsgemaakt voor het café.

Volgens de voorzieningenrechter maakt dit allemaal niet uit. De rechter oordeelt dat de burgemeester voldoende heeft onderbouwd waarom het openhouden van de horecagelegenheid na de twee incidenten een ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde.