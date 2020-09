Een fietser is vrijdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een bus op de De Lairessestraat in Amsterdam-Zuid. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 22.30 uur op de kruising met de Emmastraat. Meerdere ambulances en een Mobiel Medisch Traumateam werden opgeroepen.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Daarbij wordt onder meer gekeken of een van de verkeerslichten op de kruising genegeerd is.