Een woning aan de Burgemeester Loderstraat in Amsterdam Nieuw-West is door burgemeester Halsema vrijdag per direct gesloten op grond van de Opiumwet. De politie trof er een grote hoeveelheid drugs en contant geld aan.

De vondst van de politie bestond onder meer uit tien kilo cocaïne, versnijdingsmiddelen, meerdere jerrycans met aceton, een vacuümmachine, een drugspers, mallen, gasmaskers, stempels en duizenden euro's aan contant geld.

De woning is voor drie maanden gesloten, omdat de aanwezigheid van drugs en goederen voor het verhandelen van drugs een gevaar vormen voor de openbare orde.

Dat kan volgens de gemeente leiden tot onveiligheid voor omwonenden.