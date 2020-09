Meerdere parkeerplaatsen in het Amsterdamse Bos zijn door de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aangewezen als verboden locatie tijdens de nacht.

Dat meldt de Politie Amstelveen op Facebook. Tussen middernacht en 6.00 uur mogen er geen mensen aanwezig zijn op de parkeerplaatsen. Inmiddels zijn er borden geplaatst bij de betreffende locaties en wordt er toezicht gehouden. Wie zich 's nachts wel op een van de parkeerplaatsen begeeft, riskeert een boete van 390 euro.

De nachtelijke sluiting geldt niet voor alle parkeerplaatsen in het bos. De volgende parkeerplaatsen zijn nog wel toegankelijk: Parkeerplaats Camping Amsterdamse Bos, de kleine parkeerplaats bij de geitenboerderij, enkele parkeerplaatsen rondom de hockeyverenigingen, de kleine parkeerplaats direct langs de Bosbaan en de grote parkeerplaats bij het bezoekerscentrum.

De politie benoemt enkel dat de parkeerplaatsen gesloten worden "in verband met corona". Mogelijk kwamen mensen 's nachts bijeen op de parkeerplaatsen. Eerder werd op z'n minst twee keer een nachtelijk feest in het bos gehouden. Volgens degene die een van die feesten tipte bij de politie zouden er in coronatijd vaker illegale feesten in het bos worden gehouden.