De gemeente gaat twee nieuwe teststraten openen in Amsterdam-Nieuw-West en Amsterdam-Zuidoost, vanwege het grote aantal besmettingen in die stadsdelen. Dat maakt burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag bekend in de gemeenteraad.

Wanneer de testlocaties geopend worden, kan wethouder Simone Kukenheim (zorg, beroepsonderwijs, sport) nog niet zeggen. Dat hangt af van de landelijke verdeling van labcapaciteit.

Burgemeester Halsema zei dat het aantal testen bij de GGD van 700 in juni is gestegen naar 2.700 per dag op dit moment. Het doel om binnen 48 uur het resultaat van een test te kunnen geven, wordt nu nog wel gehaald, aldus de burgemeester.

Het aantal besmettingen is volgens Halsema stabiel groot. De ziekenhuisopnames blijven achter met minder dan één per dag, maar. "We zijn er echt nog lang niet, we houden voor het najaar eerder rekening met een sterke stijging van aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dan met een daling", zegt de burgemeester.

Eerder op de dag meldde de landelijke GGD al dat 86 van de 100 teststraten in Nederland op dit moment overbelast zijn, waaronder die in Amsterdam. Zo zijn de vier Amsterdamse coronatestlocaties zo goed als volgeboekt. Een afspraak maken voor een coronatest is nog wel mogelijk. Doordat het probleem niet alleen in Amsterdam speelt, is het ook geen optie om uit te wijken naar een andere plaats of gemeente.