Naast station Amsterdam Zuid wordt het komende jaar verder gewerkt aan de toekomstige Brittenpassage, de nieuwe reizigerstunnel die bij het megaproject Zuidasdok hoort. Na het weekend starten de voorbereidingen.

In april en augustus 2021 worden het tweede en derde dakdeel op hun plek geschoven. De dakdelen van zo'n 3 miljoen kilo per stuk worden tussen de metrosporen gebouwd, dicht bij de eindbestemming.

Om de bouwlocaties gereed te maken worden er in twaalf nachten damwanden langs metrospoor 1 en 4 aangebracht. Dat gebeurt trillingsvrij om verzakking en geluidshinder te voorkomen. Daarna wordt de inrit verbreed, zodat de twee dakdelen de komende maanden naast elkaar kunnen worden gebouwd. Het ene dakdeel komt onder treinspoor 4 en het andere onder metrospoor 1.

In het paasweekend van 2021 (2 april tot 6 april) wordt de fundering voor de twee dakdelen gereedgemaakt. In dat weekend is er beperkt trein- en metroverkeer.

Project kost naar verwachting 700 tot 1.000 miljoen euro meer

Het miljardenproject Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt ondertunneld en Station Zuid wordt uitgebreid, zou oorspronkelijk in 2028 af zijn. Inmiddels is de verwachting bijgesteld naar 2036.

Na een conflict met de bouwers deed een onafhankelijke commissie een half jaar lang onderzoek naar de nut en noodzaak van het project. Daaruit bleek dat het project in de huidige vorm moet worden voortgezet. Wel gaat het project naar verwachting 700 tot 1.000 miljoen euro meer kosten dan eerder begroot.