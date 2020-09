In een parkeergarage aan de Van Baerlestraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is in de nacht van woensdag op donderdag in zestien auto's ingebroken. Volgens de politie lieten de dader(s) een spoor van vernieling achter.

De politie kreeg donderdagochtend om 7.30 uur melding van de inbraken. Toegesnelde agenten troffen in de garage zestien opengebroken auto's aan.

De ruiten van de voertuigen zijn ingeslagen en persoonlijke eigendommen lagen naast de auto's. Wat er allemaal is buitgemaakt wordt onderzocht.

In de garage is uitgebreid onderzoek verricht. Ook zijn er goederen in beslag genomen voor onderzoek. Gedupeerden wordt verzocht om aangifte te doen bij de politie. Daarnaast roept de politie getuigen op contact op te nemen.