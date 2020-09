De politie heeft in totaal vijf verdachten aangehouden voor de woningoverval die woensdagavond plaatsvond in De Pijp in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Bij de overval raakte een bewoner gewond.

Rond 20.45 uur werd er bij het slachtoffer aangebeld. Er stonden mensen met bloemen voor de deur. Toen de bewoner open deed, werd hij direct aangevallen en bedreigd met een vuurwapen door meerdere mannen.

De verdachten hadden het voorzien op diverse kostbaarheden van het slachtoffer en zijn er met onbekende buit vandoor gegaan. Het slachtoffer raakte tijdens de overval gewond aan zijn hoofd en is overgebracht naar een ziekenhuis.

Vlak na de overval kon de politie in de omgeving van de woning vijf verdachten aanhouden. Het gaat om Amsterdammers van 15, 16 en 18 jaar en twee 22-jarigen.

De recherche doet onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden.