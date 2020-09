In een woning aan de Marnixstraat in Amsterdam is donderdagochtend brand uitgebroken. Eén persoon moest worden nagekeken vanwege rookinhalatie.

De brandweer werd rond 7.00 uur gealarmeerd en was snel ter plaatse. De brand woedde in een portiekwoning. Omwonenden waren uit voorzorg hun woning ontvlucht.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.