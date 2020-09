Een bewoner van een woning aan de Ferdinand Bolstraat in De Pijp in Amsterdam is woensdagavond gewond geraakt tijdens een overval.

Drie mannen belden rond 21.00 uur met bloemen aan bij de woning. Daarna overvielen ze de twee bewoners, die 67 en 76 jaar oud zijn. Een van de twee moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis.

Rond 22.00 uur liet de politie weten drie verdachten te hebben aangehouden ter hoogte van de Lizzy Ansinghstraat. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.