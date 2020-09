Het voorstel van de VVD om de parkeertarieven en parkeervergunningen voor elektrische auto's te verlagen, krijgt geen steun van het Amsterdamse stadsbestuur.

Volgens het stadsbestuur maakt een verlaging van de parkeerkosten het inderdaad aantrekkelijker om elektrisch te gaan rijden, maar zou dat voordeel niet groot zijn.

Zo zou een centrumbewoner, als de kosten voor een parkeervergunning gehalveerd worden, jaarlijks 280 euro minder kwijt zijn. Afgezet tegen de subsidies van de landelijke overheid en het niet hoeven betalen van wegenbelasting, zou het effect van een lager parkeervergunningtarief "minimaal" zijn.

"Op basis hiervan, in combinatie met de relatief hoge inkomstenderving, is het twijfelachtig of een korting op het vergunningtarief op dit moment een doelmatige maatregel is", schrijft het stadsbestuur. Op een verlaging van het tarief voor parkeren zonder vergunning, waar de VVD ook om vroeg, wordt niet ingegaan.