De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt van de mishandeling van een andere man in mei dit jaar door hem een harde beuk in zijn gezicht te geven op de Baarsjesweg in Amsterdam-West. Aan de mishandeling ging een aanrijding tussen een voetganger en een auto vooraf.

Een bewakingscamera legde op 19 mei rond 13.00 uur vast hoe de verdachte het slachtoffer een harde beuk in zijn gezicht gaf. Het slachtoffer was getuige van een aanrijding tussen een voetganger en een witte auto, waarvan de verdachte de passagier was.

De witte auto reed even voor de mishandeling over de Baarsjesweg, waarna de aanrijding plaatsvond. Een getuige van de aanrijding, het latere slachtoffer van de mishandeling, had het idee dat de auto door zou rijden en attendeerde de bestuurder van de auto door met zijn hand op de auto te slaan.

Daarop reageerde de bestuurder door hard te schreeuwen en te vloeken richting het slachtoffer, waarna hij hem een klap in het gezicht gaf. Het slachtoffer liep hierdoor een bloedneus en een wond boven zijn oog op.

De verdachte is een man met een getinte huidskleur. Hij is tussen de 1,80 en 1,85 meter lang en tussen de 25 en 35 jaar oud. Tijdens de mishandeling droeg hij een zwart jack met witte print, een rode broek met verticale streep en een zwarte pet. Verder had hij zwarte schoenen aan, witte oortjes in zijn oren en droeg een bruine heuptas met goudkleurige print.