Het jaarlijkse paardensportevenement Jumping Amsterdam, dat gepland stond voor begin 2021, gaat niet door. De organisatie vindt het gezien de coronacrisis niet verantwoord om het evenement door te laten gaan.

De organisatie laat in een persbericht weten het besluit "met een gevoel van verslagenheid" te hebben genomen. Aanleiding voor het schrappen van het meerdaagse evenement, waar jaarlijks ruim 50.000 bezoekers op afkomen, zijn gezondheids- en financiële risico's die de coronacrisis met zich meebrengt.

"We willen geen enkel risico nemen wat betreft ieders gezondheid", stelt bestuursvoorzitter Paul Riemens. "En vanuit financieel oogpunt is het niet verantwoord om kosten te gaan maken in een tijd waarin de onzekerheid heerst en maatregelen continu aangepast worden."

"We denken hard na over alternatieve activiteiten om ons publiek dit jaar toch ook iets te kunnen bieden", meldt sportief directeur Irene Verheul. Het is vooralsnog onbekend hoe dat eruit gaat zien.

Het evenement stond gepland van 28 tot en met 31 januari.