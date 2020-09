De rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid houdt deze en volgende maand politierechterzittingen op de donderdagavond.

Dat gebeurt omdat er door de coronamaatregelen eerder dit jaar veel zaken zijn uitgesteld en de achterstanden ingelopen moeten worden. Het is voor het eerst dat er op deze schaal zittingen in de avond plaatsvinden in deze rechtbank.

Tussen 17.30 en 21.00 uur zullen er iedere donderdag vier politierechterzittingen achter elkaar plaatsvinden. De zittingen zijn, na aanmelding vooraf, toegankelijk voor pers en publiek.

Ook zijn er vier zalen in het World Trade Center aan de Strawinskylaan tijdelijk als locatie aangewezen voor een deel van de zaken in kanton, handel en bestuursrecht.