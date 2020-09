Jongeren hebben maandagavond rond 19.30 uur in de Beethovenstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid een wijkagent aangevallen, nadat hij een van hen om zijn identiteitsbewijs had gevraagd.

Volgens een omstander zorgde het groepje eerder op de avond voor overlast. De wijkagent vroeg vervolgens of een van hen zich kon identificeren. Omdat de jongen niet wilde meewerken, wilde de agent hem aanhouden.

De arrestant verzette zich. Andere jongeren gaven de wijkagent ondertussen een schop of klap. Hij riep tijdens de actie het noodsignaal "assistentie collega". Dan komen alle agenten in de buurt met spoed naar hem toe om te helpen.

Op beelden die nieuwspartner AT5 van een omstander heeft gekregen, is te zien dat andere agenten hem te hulp schieten. Ze hielden de andere jongeren op afstand.

Meerdere omstanders hebben de aanhouding en belaging gefilmd. De politie vraagt deze getuigen hun beelden op te sturen. Volgens een woordvoerder van de politie gaat de wijkagent dinsdag aangifte doen.

De politie hield de straat in de afgelopen tijd al in de gaten, omdat er regelmatig overlast wordt gemeld.