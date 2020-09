Tientallen mensen stonden maandagavond bij het Homomonument aan de Westermarkt in Amsterdam om te demonstreren tegen de houding van de Poolse regering tegenover lhbti's in Polen.

Bij de demonstratie zijn verschillende sprekers aan het woord gekomen. "Er is reden voor grote zorg over de houding van de Poolse regering en de rooms-katholieke kerk in Polen tegenover lhbti-mensen", zei de Raad van Kerken.

Volgens de organisatie is er sprake van lhbti-haat. "De haatcampagne neemt de laatste weken steeds grimmiger vormen aan." Zo wijst de organisatie onder meer op de aanhouding van 48 activisten en de zones die vrij zijn van "lhbti-ideologie".

De demonstranten vinden dat de Nederlandse overheid, de Europese Unie en de kerkgenootschappen meer actie moeten ondernemen.