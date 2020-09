Zo'n zeventig omwonenden van de Lutkemeerpolder in Amsterdam-Nieuw-West proberen maandag de start van de nieuwbouw op de polder te blokkeren. Ze staan voor de ingangen, graven kuilen en proberen werklui te hinderen.

De politie is ter plaatse om ervoor te zorgen dat de bouwers aan het werk kunnen. Een van de demonstranten werd geduwd, zodat een tractor erlangs kon. Inmiddels heeft de politie de demonstranten gevorderd om weg te gaan. Of zij hier gehoor aan hebben gegeven, is nog niet bekend.

De omwonenden kregen vrijdag een brief waarin stond dat de voorbereidingen van de bouw maandag zouden starten. Sinds 2017 strijden omwonenden, aangevoerd door Alies Fernhout, al voor behoud van de Lutkemeerpolder, een natuurgebied in Nieuw-West met het laatste stukje historische landbouwgrond van Amsterdam. Daar staat ook De Boterbloem, de door Fernhout gerunde zorgboerderij die door de bouwplannen dreigt te verdwijnen.

Maandag wil de gemeentelijke ontwikkelaar GEM Lutkemeer beginnen met de zogenoemde voorbelasting voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd. "Dit betekent dat we grond aanbrengen op de plekken waar later wegen en gebouwen komen", aldus GEM Lutkemeer.

"Dit doen we om te voorkomen dat gebouwen en wegen later gaan verzakken. We gebruiken hiervoor grond uit het eigen gebied. We graven daarom ongeveer 12 meter sloot uit bij de dijk aan de westkant van Business Amsterdam Osdorp." Het voorbelasten willen de activisten tegenhouden door een blokkade.

Omwonenden voeren maandagavond ook actie voor Stopera

Een eerdere protestactie in september vorig jaar leidde ertoe dat zes actievoerders werden aangehouden.

Naast de blokkade willen de omwonenden om 19.30 uur ook actievoeren voor de Stopera als raadsfracties daar vergaderen. De actiegroep vraagt omwonenden onder meer megafoons en vuvuzela's mee te nemen.