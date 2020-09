Bij vijf winkels in winkelcentrum Molenwijk in het Amsterdamse stadsdeel Noord is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. Vorige week werd er ook al ingebroken in het winkelcentrum.

Door de inbraken hebben de winkels flinke schade opgelopen. Wat er precies buit is gemaakt, is nog onbekend.

Volgens een winkelmedewerker hebben de winkels geen camera's of een alarmsysteem.

De politie doet onderzoek naar de inbraken.