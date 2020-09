Bij een ongeluk op de kruising van de Aletta Jacobslaan en de Johan Huizingalaan in Amsterdam is zaterdag een motorrijder zwaargewond geraakt. De kruising is op dit moment afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 13.50 uur. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend.

Vanwege het ongeluk is de kruising op dit moment afgesloten. Bus 62 rijdt om vanaf halte Aletta Jacobslaan. Het GVB meldt dat de extra reistijd tien minuten bedraagt.

De politie doet onderzoek naar het incident. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.