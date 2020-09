Een woning aan het Ladogameerhof in Nieuw-West is woensdag op last van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gesloten. Er werden onder meer tienduizenden pillen MDMA aangetroffen.

Bovendien bleken er verpakkingsmateriaal en duizend euro aan contant geld in de woning te liggen. Ook is er cocaïne gevonden.

De gemeente meldt dat het gaat om drugs om te verhandelen. De woning is daarom per direct gesloten voor drie maanden.